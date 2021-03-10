أخبار عاجلة

8 الصبح - حكاية مكان : وكالة الغوري .. التاريخ وروعة التصميم الذي ينتظر التطوير -
8 الصبح - قراءة في أهمية تطوير القاهرة التاريخية للحفاظ على التراث والجذب السياحي -
أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام -
تجمع الشرقية الصحي يواصل تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية -
عدو ظاهر ومستتر.. "العنزي": منصات التواصل أصبحت مرتعاً للنيل من بلادنا -
لا "مطرية" معتبرة بالأفق.. "المسند": حرارة تتفاوت والغبار يخيم هنا -
إدارة بايدن توجه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لرعاية الأطفال القادمين بدون صحبة ذويهم -
الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية -
صحيفة إماراتية: سوريا ستظل قلب العروبة النابض -
فلسطين: تجديد الاغلاق لمدة 5 أيام للتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البنتاجون: الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر

Print
البنتاجون: الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر البنتاجون: الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر

مصراوي Masrawy

06:44 ص الأربعاء 10 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الثلاثاء، أن الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن وزير الدفاع وافق على طلب من جانب شرطة الكابيتول للدعم وبقاء الحرس الوطني حتى 23 مايو.

لكن تم تخفيض عدد الأفراد بمقدار النصف تقريبا إلى 2300.

وأضاف كيربي أن مسؤولين بوزارة الدفاع سيعملون مع شرطة الكابيتول :"لتقليص وجود الحرس الوطني بشكل تدريجي حسبما تسمح الظروف".

وفي ذروة المهمة، كان هناك إجمالي 5200 عنصر من الحرس الوطني لتأمين الكابيتول الذي يضم الكونجرس الأمريكي، وكان من المقرر أن ينتهي نشر تلك العناصر يوم الجمعة.

وقال كيربي إن قرار الإبقاء على بعض عناصر الحرس الوطني تم بعد مراجعة شاملة لطلب شرطة الكابيتول وبعد دراسة دقيقة لتأثيره المحتمل على الجاهزية.

وتم استدعاء الحرس الوطني أصلا لتعزيز قوات الأمن المحلية بعد أن اقتحم أنصار للرئيس السابق دونالد مبنى الكابيتول في 6 يناير خلال جلسة للكونجرس وأثاروا الفوضى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية