البنتاجون: الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر

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واشنطن - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الثلاثاء، أن الحرس الوطني سيبقى في واشنطن لمدة شهرين ونصف الشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن وزير الدفاع وافق على طلب من جانب شرطة الكابيتول للدعم وبقاء الحرس الوطني حتى 23 مايو.

لكن تم تخفيض عدد الأفراد بمقدار النصف تقريبا إلى 2300.

وأضاف كيربي أن مسؤولين بوزارة الدفاع سيعملون مع شرطة الكابيتول :"لتقليص وجود الحرس الوطني بشكل تدريجي حسبما تسمح الظروف".

وفي ذروة المهمة، كان هناك إجمالي 5200 عنصر من الحرس الوطني لتأمين الكابيتول الذي يضم الكونجرس الأمريكي، وكان من المقرر أن ينتهي نشر تلك العناصر يوم الجمعة.

وقال كيربي إن قرار الإبقاء على بعض عناصر الحرس الوطني تم بعد مراجعة شاملة لطلب شرطة الكابيتول وبعد دراسة دقيقة لتأثيره المحتمل على الجاهزية.

وتم استدعاء الحرس الوطني أصلا لتعزيز قوات الأمن المحلية بعد أن اقتحم أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير خلال جلسة للكونجرس وأثاروا الفوضى.