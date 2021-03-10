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اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس"

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اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس"

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن دفاع 16 متهمًا بقضية "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات والتي تراوحت ما بين المؤبد والمشدد 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، قضت في 11 سبتمبر الماضي، قد قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي، و5 آخرين بالسجن المؤبد.

وعاقبت بالسجن المشدد 10 سنوات 3 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، فيما برأت 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد محمد مرسي الذي توفيَّ خلال انعقاد محاكمته على ذمة نفس القضية في 17 يونيو الماضي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقى بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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