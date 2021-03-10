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اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة"

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اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة"
شرطي على دراجة نارية أُصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على

أعلنت الشرطة اليونانية، الثلاثاء، عن اندلاع اشتباكات في إحدى ضواحي أثينا بين محتجين وعناصر من الشرطة، على هامش مظاهرة ضمت نحو 5000 شخص ضد "تجاوزات الشرطة"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً .. قالت الشرطة في بيان لها، إن "شرطيًا على دراجة نارية أصيب بجروح خطيرة في رأسه، وقد تم نقله إلى المستشفى".

وأضافت: "نظم نحو 5000 شخص مظاهرة ضد تجاوزات الشرطة، رافعين لافتات تدعو الشرطة للخروج من أحيائهم".

وبحسب أحد المصورين، فقد بدأت الاشتباكات عندما توجهت مجموعة من نحو 200 شخص مقنعين نحو مركز الشرطة في نيا سميرني، احتجاجًا على تعرض شاب للضرب بالهراوات يوم الأحد الماضي.

وأضاف أن المحتجين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على مركز الشرطة، التي ردت عليهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن "المحتجين أضرموا النيران في 12 مستودعًا للقمامة مما أجبر رجال الإطفاء على التدخل".

وانتشرت صور لشاب يتعرض للضرب بهراوة من قِبل ضابط شرطة، بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ضباط آخرين، بعد ظهر الأحد الماضي في ميدان نيا سميرني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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