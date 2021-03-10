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"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في 3 تنبيهات لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والمجمعة ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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