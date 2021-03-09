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تونس - (ا ف ب)

‏أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتم رفضهم بسبب قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة يمكنهم إعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة، وفقًا لبيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير كانون الثاني 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها. وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير كانون الثاني 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وكان الرئيس جو بايدن، ألغى قرار ترامب فور تنصيبه في 20 يناير الماضي، والذي كان يقتضي بحظر الدخول لجنسيات معينة، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وتشير بيانات وزارة الخارجية إلى أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر كانون الأول 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأميركية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي