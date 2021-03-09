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الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ضمن المشاركين في "أوديوجات"

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الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ضمن المشاركين في "أوديوجات" الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ضمن المشاركين في "أوديوجات"

مصراوي Masrawy

10:48 م الثلاثاء 09 مارس 2021


القاهرة - مصراوي:
تشارك الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في معرض ومنتدى "أوديوجات" في نسخته الثامنة المُقامة في الفترة من ٩ إلى ١١ في مارس ٢٠٢١ في القاهرة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية على التواصل الدائم مع زوار المعرض من الراغبين في الحصول على الماجيستير المهني MBA والدكتوراه المهنية DBA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم جناح الأكاديمية معلومات عن برامجها التي تم تصميمها بمعايير دولية بالإضافة إلى كيفية التقديم وشروطه والمصروفات الدراسية.

وأُنشئت الأكاديمية عام ١٩٨٥ بالعاصمة الأردنية عمان؛ كمعهد عربي للدراسات المصرفية بموجب قرار الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية. وفي عام ٢٠١٥، جاء قرار مجلس أمناء الأكاديمية بنقل المركز الرئيسي إلى العاصمة المصرية القاهرة.

يُشار إلى أن "أوديوجات" منتدى ومعرض سنوي يضم مجموعة كبيرة من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات المناحة.

يستقبل "أوديوجات" الآلاف من الزوار سواء واقعيًا أو من خلال منصته الإلكترونية، وهو فرصة تواصل حقيقة ما بين الطلاب من ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كونه يسعى لتكوين تواصل دولية تجمع ما بين المعلمين والطلاب وخبراء التعليم. وتُقام النسخة الثامنة من المنتدى على مدار ٣ أيام بداية من ٩ مارس ٢٠٢٠ بفندق كامبينسكي رويال مكسيم بالتجمع الأول من العاشرة صباحًا وحتى الثامنًة مساءً.

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