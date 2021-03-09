إصابات "كورونا": 124.338 بالولايات المتحدة.. و19.749 بإيطاليا.. و23.302 بفرنسا

★ ★ ★ ★ ★

اليونان تسجِّل 3215 حالة ولبنان 3939

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 124.338 إصابة مؤكدة، و845 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 28.937.762 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 524.695.

وسجّلت إيطاليا 19749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و376 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3101093 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 100479 وفاة.

كما سجّلت فرنسا 23.302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و360 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3.939.862 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 89.327.

فيما سجّلت اليونان 3215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 209462 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6843 وفاة.

أما لبنان فسجّلت 3939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و45 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 401.810 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5134 وفاة.