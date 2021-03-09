"أمين مكة" يتفقَّد حديقة الأراك والمراكز التجارية ويشدِّد على تطبيق احترازات كورونا

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زار إدارة المشاعر المقدسة ومركز إرشاد الأطفال التائهين بمشاركة فريق "همم مكية"

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم حديقة الأراك برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة؛ لمتابعة أعمال صيانة الحدائق والمرافق العامة، والاطلاع على أعمال النظافة والتشجير، وتأهيل المسطحات الخضراء بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، قام أمين العاصمة المقدسة خلال جولته التفقدية بزيارة مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الذي دشنته الأمانة مؤخرًا لإرشاد الأطفال التائهين، وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

كما تفقّد "القويحص" الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالحديقة، وأماكن وقوف عربات الأطعمة المتنقلة "الفود تراك"؛ وذلك لمتابعة المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لملاكها.. مؤكدًا أهمية توفير أرقى وأفضل الخدمات البلدية لزوار الحدائق العامة، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

فيما شملت الجولة زيارة أحد المراكز التجارية الكبرى بمكة لمتابعة الجهود الوقائية المطبَّقة حسب البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومدى التزام المراكز بتطبيقها، مثل نقاط قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وتحديد نقاط التباعد بين المتسوقين داخل المحال وخارجها، وتفقّد أماكن تقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم، والسماح بدخول الزوار بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية.

ووجّه أمين مكة بالتعامل بشكل حازم مع الأنشطة المخالفة، وإغلاق أي نشاط يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.