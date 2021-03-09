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الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات

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الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات
قالت إنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب للسجناء السياسيين

الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين بارزين على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج مسؤولين إيرانيين بارزين في قائمة العقوبات، على إثر تورطهما في ارتكاب انتهاكات وُصفت بالجسيمة لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، أوضحت واشنطن أن المسؤولين هما محققا الحرس الثوري الإيراني علي همتيان ومسعود صفداري، مضيفة أنهما ضالعان في انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والعقوبات غير الإنسانية للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في 2019 و2020 في إيران، وفق سكاي نيوز عربية.


وشددت وزارة الخارجية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

وأردفت الخارجية الأمريكية، أنها أوضحت مخاوفها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن الانتهاكات التي تواصل الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير في ظروف سيئة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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