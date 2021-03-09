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شكري يبعث برقية لوزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

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شكري يبعث برقية لوزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد شكري يبعث برقية لوزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

مصراوي Masrawy

10:28 م الثلاثاء 09 مارس 2021

- (أ ش أ)

بعث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، ببرقية إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

ووفقًا لبيان صحفي لوزارة الخارجية مساء الثلاثاء، فقد جاء نص البرقية كالتالي:

"السيد الفريق أول محمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

تحية طيبة وبعد،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء وزارة الخارجية، يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بأسمى عبارات التقدير والإجلال بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

إنه يوم سيظل نبراسًا مُضيئًا يُخلد ذكرى دماء أبية سالت من أجل الدفاع عن أرض هذا الوطن، ومن أجل الحفاظ على مقدراته وصون سيادته واستقلاله؛ فهم شهداء لم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن والنيل من أعدائه.

وإنني وإذ أنقل لسيادتكم تقديرنا الكامل لدور القوات المسلحة ورجالها الأبطال، لأود أن أنتهز هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازنا الكامل لما يقدمونه من تضحيات فداءً للوطن ولشعبنا العظيم. كما أتقدم وأعضاء الوزارة بتحية صادقة لأسر شهدائنا الأبرار وتضحياتهم الجليلة.

حفظ الله مصر، وصان قواتنا المسلحة حامية لبلادنا، وتغمد شهداءنا الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة".

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