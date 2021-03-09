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هيئة صحية أمريكية: 93.7 مليون جرعة لقاح كورونا تم حقنها

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هيئة صحية أمريكية: 93.7 مليون جرعة لقاح كورونا تم حقنها هيئة صحية أمريكية: 93.7 مليون جرعة لقاح كورونا تم حقنها

مصراوي Masrawy

10:21 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن حوالي 93.7 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن 93 مليونا و 692 ألفا و598 جرعة من اللقاح تم حقنها في الولايات المتحدة بما يشكل 76% من إجمالي 123 مليونا و232 ألفا و775 جرعة تم تسلمها.

وأشارت الهيئة إلى أن حوالي 10% من سكان الولايات المتحدة، أكثر من 32 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.

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