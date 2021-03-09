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شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

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"72" عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من المبادرة خلال أسبوع

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

‏نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة حملة تطعيم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية أثناء زيارتهم بالمنازل.

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وفي التفاصيل؛ نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي الأول بمكة حملة تطعيم مرضى الرعاية المنزلية وذويهم بإعطائهم الجرعة الأولى بعد تدريب الفريق الطبي المرشح للتطعيم.

وأفادت لطيفة السبيعي منسقة تطعيمات لقاح كورونا المستجد بالرعاية المنزلية بمنطقة مكة بأنه بلغ عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من هذه المبادرة من قِبل مستشفى الملك فيصل بمكة ٧٢ خلال أسبوع، حيث يتم إدخال البيانات بالتعاون مع قسم الصحة العامة في مستشفى الملك فيصل بمكة عن طريق رابط يتم إدخال البيانات فيه باستخدام الجوال بمنطقة الحدث أو في منزل المريض الذي يقومون بتطعيمه هو وذووه ويتم تثقيف المرضى وذويهم من قِبل الفريق بأهمية أخذ اللقاح ومن الفئة المستهدفة، وما الأعراض الجانبية الشائع حدوثها.

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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