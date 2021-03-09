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وسائل إعلام دولية تروّج لمقاصد أثرية وسياحية مصرية​

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وسائل إعلام دولية تروّج لمقاصد أثرية وسياحية مصرية​ وسائل إعلام دولية تروّج لمقاصد أثرية وسياحية مصرية​

مصراوي Masrawy

10:13 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

نشر موقع Travel Pulse "ترافيل بلس" الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران تقريراً عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالي"، حيث جاءت ضمن أهم عشرين مقصدا سياحياً على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.
وبحسب بيان وزارة السياحة اليوم، يأتي ذلك في إطار المقالات والتقارير المستمرة التي تبرزها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية عبر منصاتها المختلفة.

وأوضح التقرير، أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح الأمريكي لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

وفي سياق متصل، نشر موقع eTurbonews المتخصص في مجال السياحة والسفر قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد19”، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة المستجد.

وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، مشيراً إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي.

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