أُصبت بـ"كورونا" فهل يمكنني الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح؟.. هنا رد "الصحة"

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شدَّدت على تلقيه بعد 6 أشهر من التعافي

هل نكتفي بجرعة لقاح كورونا واحدة أم يجب تلقي جرعتين في حال الإصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد؟.. ذلك كان أبرز استفسار وجهه بعض المتابعين لحساب وزارة الصحة (الصحة-937) المختص بتقديم المشورة الصحية والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر"تويتر".

ورد حساب (الصحة-937) على استفسارات بعض المتابعين بشأن إمكانية تلقي جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا لمن عانوا إصابة سابقة بالفيروس قائلاً: "أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم أن أُصيبوا بفيروس (كوفيد-19)، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي".

وفي رده على استفسار آخر حول إمكانية تلقي اللقاح لمن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أجاب الحساب: "بشكل عام، الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة يمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات؛ لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل. ويوصى بأخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية، وتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح".

يُذكر أن وزارة التجارة أتاحت للمتاجر الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية ومحال السلع والخدمات خدمة منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"؛ وذلك تشجيعًا لأخذ اللقاح، وسعيًا للوصول المناعة المجتمعية، وتعزيز السلامة العامة.