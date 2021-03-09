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"هورفات" يمنح "حمدالله" الضوء الأخضر أمام الأهلي

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يسعى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر الكرواتي "هورفات "، بالدفع بالورقة الرابحة أمام الأهلي، والمتمثلة بمهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان " حمدالله " قد غاب عن مباريات النصر خلال الجولات الثلاث الماضية أمام الهلال وأبها والاتفاق على التوالي.

واكتفى "هورفات "، اليوم الثلاثاء، بتدريبات فنية خفيفة ومتنوعة، حيث قسم اللاعبين إلى 3 مجموعات طبقوا عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية