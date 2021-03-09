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"الأمن البيئي" توقف مخالفين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بموقعين بالرياض

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"الأمن البيئي" توقف مخالفين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بموقعين بالرياض "الأمن البيئي" توقف مخالفين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بموقعين بالرياض
أُحيلا للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في موقعين بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط جرافتين وشاحنتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مخالفان من الجنسيتين البنجلادشية واليمنية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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