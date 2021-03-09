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اليونان تُدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

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اليونان تُدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة اليونان تُدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة
أكدت أن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي

اليونان تُدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها: "إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية".

وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حل سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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