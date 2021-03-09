أخبار عاجلة

8 الصبح - ليه في تخوف عند الناس أنهم ياخدوا لقاح كورونا ؟ مع د. أمجد الحداد -
"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء -
"صحة الرياض" تضبط موقعاً مخالفاً يستخدم كعيادة.. "حدّاد" يمارس طب الأسنان -
"المواصفات السعودية": تطبيق التوقيت الوطني المرجعي في نظام تداول يعزّز الدقة والشفافية -
"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة -
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -
حصاد 7 أيام بعسير.. إغلاق 74 منشأة وضبط 307 مخالفات احترازية -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الثقافة" تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا"

Print
"الثقافة" تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا" "الثقافة" تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا"

مصراوي Masrawy

10:06 م الثلاثاء 09 مارس 2021

وافقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية التي واجهت جائحة "كورونا" في مشروع "عاش هنا" الذي يعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده، تخليدا وتوثيقا لدورهم الوطني والتضحية بأرواحهم في التصدي لجائحة "كورونا".

ويقوم جهاز التنسيق الحضاري بالتواصل مع نقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة للحصول على بيانات شهداء الأطقم الطبية الموثقة لديهم حتي يتم إدراجهم في المشروع وتنفيذ لوحات "عاش هنا" توضع على منازلهم تخليدا لهم ولأرواحهم العظيمة ورفع معلومات عن سيرتهم الذاتية على الموقع المخصص للمشروع علي الإنترنت.

جدير بالذكر إن مشروع عاش هنا الذي أطلقه الجهاز منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلد ووثق ٤١٠ شخصيات من رموز الوطن في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف علي إنجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم ، كما وثق الجهاز من خلال هذا المشروع لشهداء الوطن من الجيش والشرطة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية