العراق ينفي تصريحًا منسوبًا للرئيس برهم بشأن السلام مع إسرائيل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

العراق - (أ ش أ)

نفت رئاسة الجمهورية العراقية ما تداولته منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عن تصريح مفبرك منسوب لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وذكرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق وأن التصريح مفبرك، داعية وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، مؤكدًا أن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة.