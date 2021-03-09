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واشنطن تفرض عقوبات مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني

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واشنطن تفرض عقوبات مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني واشنطن تفرض عقوبات مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني

مصراوي Masrawy

09:30 م الثلاثاء 09 مارس 2021

وكالات

‏أعلنت ‏الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن واشنطن أوضحت اليوم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مخاوفن

عا بشأن الانتهاكات التي تواصل الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر للكثيرين في ظروف يرثى لها.

وقال البيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، وستستمر في النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران.

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