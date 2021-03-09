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وزيرا خارجية إيطاليا وقبرص يبحثان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

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وزيرا خارجية إيطاليا وقبرص يبحثان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط وزيرا خارجية إيطاليا وقبرص يبحثان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

مصراوي Masrawy

09:18 م الثلاثاء 09 مارس 2021

إيطاليا - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وذكرت الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، أن اللقاء شهد تقاربا في وجهات النظر بين الوزيرين بشأن القضايا الأوروبية، كما استعرضا مسائل تتعلق بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن جدول زيارة دي مايو يتضمن أيضا اجتماعا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص "يونفيسب"، إليزابيث سبهار.

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