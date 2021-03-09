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أول تعليق من الملكة إليزابيث بعد تصريحات هاري وميجان لـ"أوبرا وينفري"

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أول تعليق من الملكة إليزابيث بعد تصريحات هاري وميجان لـ"أوبرا وينفري" أول تعليق من الملكة إليزابيث بعد تصريحات هاري وميجان لـ"أوبرا وينفري"

مصراوي Masrawy

09:17 م الثلاثاء 09 مارس 2021

وكالات

‏أعربت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا مساء الثلاثاء، عن حزنها بشأن تصريحات كل من الأمير هاري وزوجته ميجان، حسبما ذكرت "العربية".

أعربت العائلة الملكية البريطانية عن "قلقها" بشأن القضايا العرقية التي ناقشها الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وقال بيان صادر عن قصر باكنجهام نيابة عن الملكة اليوم الثلاثاء "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة المدى الكامل لصعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وتابع البيان أن "القضايا المثارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. وفي حين أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنها تؤخذ على محمل الجد وستتناولها الأسرة بشكل خاص فيما بينها".

وأضاف البيان "هاري وميجان وآرشي سيظلون دائمًا أفرادًا محبوبين للغاية في العائلة."

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