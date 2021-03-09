ولي العهد السعودي يؤكد لحمدوك حرص المملكة على أمن واستقرار السودان

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الرياض - (د ب أ)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يزور المملكة حاليًا، أن السعودية حريصة على أمن السودان واستقراره.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "واس" إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

ووصل رئيس الوزراء السوداني في وقت سابق اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق يومين يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت السودان أعلن أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حمدوك إلى المملكة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.