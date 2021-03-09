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مشرف دعم الأمانات بـ"البلديات" يزور أمانة جدة ويطلع على مبادرات المشهد البصري

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إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشهد الحضري للمحافظة

مشرف دعم الأمانات بـ

التقى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وجرى عقد اجتماع بحضور جمعية جدة وعددٍ من قيادات الأمانة في القطاعات المعنية، استُعرضت خلاله خطط وبرامج ومبادرات الأمانة لتحسين المشهد البصري، وسبل تعزيز الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشهد الحضري لمحافظة جدة من خلال وكالة خدمة المجتمع ومنصة #يلا_جدة.

ونفذ المشرف العام للدعم والتمكين يرافقه أمين جدة زيارة ميدانية لعددٍ من مشروعات ومبادرات تحسين المشهد البصري في المدينة والتي شملت أعمال معالجة التشوه البصري في حي البغدادية اطلع خلالها على سير الأعمال وسبل الدعم والتمكين.

يُذكر أن أمانة جدة تنفذ عددًا من مبادرات تحسين المشهد البصري في أنحاء جدة والتي تشمل أعمال الرصد والمتابعة والتطوير لعددٍ من الطرق والأحياء بجانب تفعيل الشراكة المجتمعية عبر تنفيذ الجداريات وممشى للألوان وغيرها من البرامج التي تُسهم في الارتقاء بالصورة الجمالية لمحافظة جدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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