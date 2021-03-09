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استخدام رشيد للقوة.. يتحدث عن نتائج "الخط الأحمر" في ليبيا

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استخدام رشيد للقوة.. السيسي يتحدث عن نتائج "الخط الأحمر" في ليبيا استخدام رشيد للقوة.. يتحدث عن نتائج "الخط الأحمر" في ليبيا

مصراوي Masrawy

08:45 م الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب - أحمد جمعة:
قال الرئيس عبدالفتاح ، إن التشديد على وضع خط أحمر في الخط بين سرت والجفرة في ليبيا منتصف العام الماضي، جاء لأهمية توقف الأنشطة المسلحة بين الليبيين في الشرق والغرب.

يأتي حديث الرئيس السيسي خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس السيسي: "من المهم أن نؤكد أن لدينا قوات مسلحة من أقوى القوات في المنطقة، ولكن استخدامنا للقوة استخدام رشيد ومتوازن ويهدف لحماية الأمن القومي وحدودنا وحماية الاستقرار للدولة المصرية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في يونيو الماضي، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة "خط أحمر" والأمن القومي المصري، داعيا إلى وقف الاشتباكات في هذا التوقيت.

وعاد الرئيس السيسي للحديث عن النتائج التي تحققت منذ هذا التاريخ، بالقول: "كنا نرى أن الأمور لا يجب أن تستمر بهذا الشكل، ونوجه رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة بين الأشقاء في ليبيا، لأنه كان يجب أن نضع الخط الذي توقفت عنده القوات الشرقية والغربية ولا يمكن تجاوزه، لوضع نهاية للصراع في ليبيا ونتمنى أن يكون هناك نهاية لكل الصراعات بالمنطقة".

وأضاف: "هل النتائج التي تحققت طيبة؟ أتصور أن البرلمان (الليبي) يناقش التي تقوم بدور بواسطة عبدالحميد دبيبة وتقوم خلال فترة عملها بإعادة ضبط الموقف سياسيا وأمنيا واقتصاديا للإعداد لمرحلة الانتخابات، تسلم فيها ليبيا إلى قيادة ينتخبها الشعب الليبي بإرادته".

وقرر البرلمان الليبي اليوم تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.

ختامًا، قال الرئيس السيسي: "هذا نهاية فصل من الصراع استمر 10 سنوات وبداية فصل آخر نتمنى لهم التوفيق. نحن معهم لأن أمن ليبيا من أمننا القومي".

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