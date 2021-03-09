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تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية للغد

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تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية للغد تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية للغد

مصراوي Masrawy

08:36 م الثلاثاء 09 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أنه تم تأجيل الجلسة إلى صباح غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر ونصف.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء، إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، داعيًا دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ"إرادته الحرة".

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مصراوي Masrawy

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