الهلال يخسر جهود الحمدان قبل مواجهة الوحدة .. و"جوستافو" ينضم للطاقم الفني

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أعلن نادي الهلال اليوم الثلاثاء أن الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق الكروي الأول عبد الله الحمدان أوضحت تعرضه لالتهاب في عضلات أسفل البطن مما يعني غيابه عن مواجهة الوحدة الخميس المقبل.

فيما شهدت تدريبات الفريق مشاركة المحترف الكولومبي "جوستافو كويلار" في المناورة الفنية التي أجراها المدرب البرازيلي "روجيرو ميكالي".

ميدانيًا أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الوحدة"، الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية وتكتيكية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني البرازيلي "روجيرو ميكالي" مناورة على كامل مساحة الملعب.

فيما انضم البرازيلي "جوستافو أراجو" إلى الطاقم الفني كمساعد لـ "ميكالي".