رئيس "السكة الحديد" يتفقد أعمال التطوير بورش "ايرماس"

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مصراوي Masrawy

تفقد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، اليوم الثلاثاء أعمال التطوير الجارية بورشة (ايرماس) ومتابعة سير العمل بالورشة ومعدلات الإنتاج.

وذكر بيان أصدرته الهيئة أن رسلان استهل زيارته بتفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية داخل الورشة، والخاصة بعمل بلاطات خرسانية وانترلوك ببعض الطرق، بالإضافة لأعمال الكهرباء والصرف والتغذية والتيار الخفيف، وأعمال الهواء المضغوط، وأعمال الحماية المدنية للحفاظ على بيئة العمل الصحية والمناسبة للعاملين.

ووجّه رئيس الهيئة بالإسراع بوتيرة العمل لإنهاء أعمال التطوير الجارية بالطرق الداخلية بالورشة، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها ٥٠٪. وشدد رئيس الهيئة خلال تفقده أقسام الورشة المختلفة، ومراجعة مراحل العمل الخاصة بعمرة وصيانة الجرارات، على تحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية والتأكد من الالتزام بمعايير التفتيش والجودة للعمل. وتفقد رسلان ورشة الدهان لمتابعة أعمال دهان العربات الجاري تطويرها بورش الهيئة، والتي يتم دهانها بورشة ايرماس بواقع ١٠ عربات سيتم الاستعداد بها يوم ٢٠ مارس الجاري.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير الماضي وخطة الهيئة لتجديد ورفع كفاءة وإحلال جميع العربات المتقادمة بالسكة الحديد بعربات جديدة وعربات مطوّرة على جميع خطوط السكة الحديد خلال العام الجاري ٢٠٢١، طبقًا لخطة التطوير التي تم عرضها على وزير النقل المهندس كامل الوزير مطلع فبراير الماضي.

كما تفقد رسلان مشروع إنشاء سقيفة البواجي الجديدة، والخاصة بصيانة البواجي، والمقامة على مساحة ١٥٠٠ متر مربع وتحتوي على عيّارين حمولة ٥٠ طن، ووجّه بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بموقع العمل والذي تصل نسبة تنفيذ الأعمال به إلى ٨٠٪.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير بزيارة سقيفة البورنج والموتورات، والتي بلغت أعمال تطويرها نسبة ٦٠٪، وتحتوي السقيفة على ٣ عيّارات حمولة ١٠ أطنان، وتنقسم السقيفة إلى باكيتين بأبعاد ٢٥م × ٦٠م، وتتبقى أعمال التشطيبات النهائية وتركيب الأرضيات والصاج. كما تفقد رسلان مبنى المخازن الجديد، حيث وجّه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية لإمكان تخزين المهمات في أماكن محكمة للحفاظ عليها من الضياع أو الإهدار، كما تفقد أعمال إنشاء سقيفة المخازن الجديدة بجوار مبنى المخازن والتي بلغت نسبة ٤٠٪.

يذكر أن مبنى المخازن الجديد ينقسم إلى طابقين ومزود بعيار شجرة حمولة ٥ أطنان، وتصل نسبة تنفيذ أعمال إنشائه إلى ٦٠٪. وتُعد أعمال التطوير بالمرحلة الثالثة بالورشة من تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ويشار إلى أن ورش ايرماس تُعد من كبرى الورش من حيث التخصص في عمرات الجرارات، وتبلغ مساحتها ١١٥,٥٠٠ متر مربع، مقسمة إلى ورش تجميع وبواجي والسفح والدهان، ومبنى الغسيل المركزي ومبنى إداري ومبنى خدمات العمال والمخازن والمحولات والتربينات ومبنى الكهرباء، ويبلغ عدد العاملين بها نحو ١٥٠٠ عامل.