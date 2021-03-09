فضحت متحرشا.. "قومي المرأة" يشكر بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة الشجاعة انجي، بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي، التى نشرت فيديو فضح المتحرش بطفلة في إحدى العمارات بالمعادي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذه السيدة التي أوقعت بالمتحرش، مؤكدة أنها مثال حي للمرأة المصرية الشجاعة التى أبت أن تقف مكتوفة الأيدي أمام جريمة من ابشع الجرائم فى حق الطفل، مؤكدة أن العدل سيأخذ مجراه فى عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة تنفيذا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات.

ويذكر ان المادة 268 تنص على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

المادة 269

تنص على : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.