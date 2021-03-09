مايا مرسي: نعيش عصر كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة لمواقع صنع القرار

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مصراوي Masrawy



كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم في الاحتفالية الافتراضية لدق جرس جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك فى إطار الدورة السابعة من المؤتمر السنوى لدق الجرس للمساواة بين الجنسين بعنوان "المرأة في القيادة : تحقيق مستقبل متساوي في عالم الكوفيد-19 "احتفالا باليوم العالمى للمرأة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من السفراء وشركاء التنمية .

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه التهنئة لجميع سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي تم الاحتفال به بالأمس ، مشيرة إلى أنها سعدت للغاية بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية بمناسبة هذا اليوم المميز وإصداره توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، مشيرة أن القرار اثلج صدورنا وأكد اننا في عصر كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار.

وأكدت أننا اليوم نتحدث عن البورصة المصرية وكل الإنجازات التى تمت في هذا القطاع والتي تمثل علامة فارقة في وضع المرأة المصرية في عضوية مجالس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة، معربه عن أملها الخروج بتوصيات وبتوجيهات من البورصة المصرية بأن يكون للمرأة تمثيل أكبر في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات.

وفي الختام توجهت بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين بالبورصة المصرية وللجهود التي تتم في الوقت الحالي، مشيرة أنه كلما كانت القيادة التى على رأس أي مؤسسة تؤمن أيمان حقيقي بدور المرأة في القطاعات المختلفة سنضمن الوصول بالمرأة الى المقدمة.

يذكر أن البورصة المصرية تحتفل باليوم العالمى للمرأة من خلال المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للسنة السابعة ايمانا بدور المرأة فى التنمية الاقتصادي.