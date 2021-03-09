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العثور على 55 مهاجرًا في حاويتين بسفينة غربي تركيا

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العثور على 55 مهاجرًا في حاويتين بسفينة غربي تركيا العثور على 55 مهاجرًا في حاويتين بسفينة غربي تركيا

مصراوي Masrawy

07:44 م الثلاثاء 09 مارس 2021

اسطنبول - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن السلطات التركية عثرت اليوم الثلاثاء، على 55 مهاجرا من العراق المجاورة في حاويتين بسفينة في ميناء بمدينة إزمير المطلة على بحر إيجة.

وسافر الـ 55 مهاجرا ومن بينهم 33 امرأة، من مدينة شانلي أورفا التركية على طول الحدود مع سورية، أكثر من 1250 كيلومترا.

وانتظروا في الحاويتين لمدة خمسة أيام.

وأضاف التقرير أن المهربين خططوا لإرسال 55 شخصا في حاويات على متن سفينة إلى إيطاليا في 14 مارس.

وتم العثور على المهاجرين بعد أن سمع عمال شركة الشحن ضجة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المهاجرين فتحوا ثقوبا في الحاويات بسبب نقص الأكسجين، وطلبوا المساعدة.

وهذه هي المرة الثانية التي توقف فيها تركيا تهريب أعداد كبيرة من المهاجرين خلال أسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت الشرطة في مدينة وان شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إيران، شاحنة تقل 114 مهاجرا من أفغانستان وباكستان.

وغالبا ما يحاول طالبو اللجوء والمهاجرون استخدام تركيا كبوابة إلى أوروبا.

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