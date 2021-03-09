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"صحة عسير" تعلن بدء العمل في 26 مركزًا جديدًا لتلقي لقاحات كورونا

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دعت المواطنين والمقيمين إلى التسجيل لأخذ اللقاح وحمايتهم من الإصابة

دشَّنت "صحة عسير" اليوم الثلاثاء 26 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا موزعة على جميع محافظات المنطقة التابعة لـ"صحة عسير". وبدأت حملة التطعيم باللقاح بإعطاء أول جرعة من لقاح "كورونا" في المراكز.

وتفصيلاً، تم تشغيل مراكز اللقاحات الجديدة في عدد من المراكز الصحية، شملت المسقي وباحة ربيعة ومدينة سلطان ومربة السفلى وبارق وثلوث المنظر وبللسمر وقنا وبحر أبو سكينة وخميس مطير وسبت تنومة والبرك والمجاردة وثربان والحبيل والجرف والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وطريب ووادي ابن هشبل وخيبر الجنوب وصبح والفرشة والقحمة والحريضة.

كما هيأت "صحة المنطقة" مراكز اللقاحات الجديدة بالتجهيزات اللازمة، وتوفير جميع الخدمات فيها، ويعمل بها نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.

وتأتي تلك المراكز إلى جانب مراكز اللقاحات التي دُشنت سابقًا، وتشمل مركز اللقاحات بالمستشفى الميداني بأبها، ومركز التطعيم في السيارة بمركز الفحص الموسع بأبها، ومركز اللقاحات بمحافظة محايل عسير، ومركز صحي الحي الجديد بمحافظة خميس مشيط، ومركز صحي آل بريد بمحافظة أحد رفيدة، ومركز صحي نشيان بمحافظة النماص؛ ليصبح إجمالي مراكز اللقاحات المشغلة في "صحة عسير" حتى اليوم 32 مركزًا.

ودعت صحة عسير المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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