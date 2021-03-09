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مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تبحث سبل التكامل مع التجمع الصحي بمكة

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ناقش الطرفان الخطط وآليات تنفيذ الاستدامة والعمل كفريق واحد لخدمة المرضى

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تبحث سبل التكامل مع التجمع الصحي بمكة

عقد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، اجتماعًا ثنائيًّا في مستشفى القوات المسلحة بالهدا؛ حيث تمت منافشة كيفية العمل للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل والعمل كفريقٍ واحد هدفه تقديم أفضل خدمة محورها المريض.

وتفصيلًا: ناقش الاجتماع الثنائي بين الطرفين الخطط والتجارب وآليات تنفيذ الاستدامة وكفاءة الإنفاق وكيفية الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي وما يصحب ذلك من تحديات تحتاج إلى إدارة تغيير متمكنة.

واتفق الفريقان على وجوب وضع جداول زيارات تنبثق منها فرق عمل لتحقيق هدف التكامل المنشود.

وحضر اللقاء الدكتور صابر صادق المدير التنفيذي للاستثمار، وإبراهيم الزهراني مدير مكتب المدير التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، والدكتور جمال النفيعي مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف، وحضره افتراضيًّا مدراء المستشفيات ومدراء الإدارات بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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