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القنصل الأمريكي العام بالظهران تزور جامعة الأمير محمد بن فهد

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اطلعت والوفد المرافق لها على أنظمتها الأكاديمية والتقنية

القنصل الأمريكي العام بالظهران تزور جامعة الأمير محمد بن فهد

التقى رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري اليوم القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القنصلية بالظهران السيدة نيكول مانز - بعزاوي والوفد المرافق لها، بحضور عدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها وذلك في مقر الجامعة في منطقة العزيزية بالخبر.

واطلعت القنصل والوفد على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية بالجامعة والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، والتي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه إستراتيجيات التعلم الحديثة والتي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة مما يجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية‪.

وعبرت القنصل الأمريكي خلال الزيارة عن إعجابها بما شاهدته من تقنيات متطورة في الجامعة وأنشطة طلابية وأساليب تعليمية حديثة تهدف إلى تقديم تعليم نوعي متميز يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

القنصل الأمريكي العام بالظهران تزور جامعة الأمير محمد بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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