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"بيشة" يقبض على صدارة "الثانية" ويقترب من التأهل لدوري "الأولى"

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هزم "القيصومة" بهدف سجّله ملفي في الدقيقة الـ٥٥

واصل فريق نادي بيشة انتصاراته اليوم؛ واقترب من التأهل لدوري الدرجة الأولى؛ وذلك حينما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق القيصومة بهدف في ختام منافسات الجولة الحادية والعشرين لدوري الدرجة الثانية (المجموعة الأولى).

وقاد سلمان ملفي فريق نادي بيشة إلى فوز ثمين أمام فريق القيصومة بعدما سجّل هدف المباراة في مرمى فريق القيصومة في الدقيقة الـ٥٥.

فيما أعرب رئيس نادي بيشة عبدالعزيز الجديع عن شكره لسمو أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، على ما يلقاه نادي بيشة الرياضي من الدعم الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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