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الجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

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للاستخدام المشترك للموارد المتاحة وتبادل الخبرات

الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

بحضور مدير مستشفى الملك سلمان ممدوح الثقيل، ورئيسة الجامعة ليلك بنت أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة بالرياض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستخدام المشترك للموارد المتاحة واستثمار أفضل للخبرات بين الطرفين وتبادل الممارسات الجيدة لديها.

ووقع من جانب الجامعة الإلكترونية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العويرضي، وكيل الجامعة المكلف ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب مستشفى الملك سلمان سعادة مدير المستشفى الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليلك الصفدي، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع المستشفى، والذي يمثل أحد أهم الصروح الطبية، بما يملكه من إمكانات بشرية وتجهيزات طبية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تأطير مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

واتفق الطرفان على عدة مجالات للتعاون، وذلك في تصميم المحتوى الإلكتروني لبرامج التدريب والتطوير المهني التي يتفق عليها الطرفان، وتطوير وتقديم حقائب تدريبية إلكترونية، وتدريب طلاب البرامج الصحية بالجامعة في مستشفى الملك سلمان، وتدريب منسوبي المستشفى في الجامعة الإلكترونية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات وحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الخبرات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد من المختصين، وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، والتعاون المشترك بين الطرفين في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين.

الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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