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: شهداء الجيش في عقل وقلب الوطن دائمًا

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السيسي: شهداء الجيش في عقل وقلب الوطن دائمًا : شهداء الجيش في عقل وقلب الوطن دائمًا

مصراوي Masrawy

07:12 م الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبد الفتاح ، إن شهداء ومصابي القوات المسلحة في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا.

وأضاف الرئيس السيسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا في ذاكرة وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا".

وتابع الرئيس: "رحم الله شهداء مصر الأبرار.. تحيا مصر".

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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