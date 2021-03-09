أخبار عاجلة

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج -
8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يعرض اتفاقًا جديدًا على أمريكا في ظل رئاسة بايدن

Print
وزير الخارجية الألماني يعرض اتفاقًا جديدًا على أمريكا في ظل رئاسة بايدن وزير الخارجية الألماني يعرض اتفاقًا جديدًا على أمريكا في ظل رئاسة بايدن

مصراوي Masrawy

07:07 م الثلاثاء 09 مارس 2021

برلين - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه يريد وضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة بعد أن وصلت إلى نقطة متدنية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد .
وفي أول خطاب رئيسي له حول العلاقات عبر الأطلسي منذ تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن في يناير، عرض ماس على الولايات المتحدة "اتفاقا جديدا"، بما في ذلك الكفاح المشترك من أجل الديمقراطية، والمزيد من المسؤولية الألمانية في حل النزاعات داخل أوروبا وحولها واستراتيجية مشتركة تجاه الصين وروسيا.
وذكر ماس في فعالية عبر الإنترنت نظمها معهد بروكينجز الأمريكي: "ألمانيا إلى جانبكم".
كما دعم ماس زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي الألماني، وهي نقطة ظلت محل توتر طويل الأمد مع ترامب، وتحدث لصالح المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الخاصة بقطاعات معينة وإحياء التعاون في مجال حماية المناخ.

وجعل بايدن مكافحة التغير المناخي ركيزة أساسية في حملته لتولي الرئاسة وأعاد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي رفضه ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية