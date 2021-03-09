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رئيس وزراء السودان يصل الرياض في زيارة تستغرق يومين

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رئيس وزراء السودان يصل الرياض في زيارة تستغرق يومين رئيس وزراء السودان يصل الرياض في زيارة تستغرق يومين

مصراوي Masrawy

06:56 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الرياض - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء إلى الرياض في زيارة رسمية إلى تستغرق يومين يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء السوداني، خلال هذه الزيارة، ولي العهد السعودي وعددا من المسؤولين السعوديين، كما يعقد الوفد المرافق لرئيس السودانية لقاءات مع نظرائهم السعوديين طبقا لبيان رسمي سوداني.

وكانت السودان أعلنت أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حمدوك إلى المملكة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

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