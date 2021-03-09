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تركيا: السجن المؤبد المشدد بحق متورطين في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

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تركيا: السجن المؤبد المشدد بحق متورطين في اغتيال السفير الروسي بأنقرة تركيا: السجن المؤبد المشدد بحق متورطين في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

مصراوي Masrawy

06:53 م الثلاثاء 09 مارس 2021

تركيا - (أ ش أ)

أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف.
وأقر القضاء التركي -وفقا لقناة " اليوم" ، حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوجوت في قضية اغتيال السفير كارلوف عام 2016، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد المشدد بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين لتسريبه معلومات عن سفير موسكو بأنقرة إلى جماعة جولن.

وقتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف على يد مسلح في الـ19 من ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي التركي للأرياف الروسية.

وكشفت السلطات التركية أن السفير اغتيل على يد رجل الشرطة مولود ألطنطاش، (الذي كان خارج الخدمة أثناء ارتكابه الجريمة)، الذي جرت تصفيته حالا من قبل عناصر الأمن.

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