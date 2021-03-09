أمام ضريح سعد زغلول.. قيادات حزب الوفد تحيي ذكرى ثورة 1919

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

أحيا حزب الوفد الذكرى الـ١٠٢ لثورة ١٩١٩، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، حيث توافد الوفديون وشباب بيت الأمة لزيارة الزعيم سعد باشا زغلول في مثواه الأخير.

وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة"، بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وجمع من قيادات بيت الأمة، وأعضاء الهيئة البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919 التي أسست الدولة المصرية الحديثة، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وزار الوفدين ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات الثورة: «عاش الوفد ضمير الأمة.. نموت نموت وتحيا مصر».

وقرأ المشاركون الفاتحة على روح الزعيم خالد الذكر سعد باشا زغلول، مؤكدين أن الوفدين حريصون على السير بنهج زعماء الوفد، وتطبيق مبادئه وثوابته المتمثلة في الديمقراطية والوقوف إلى جوار الشعب المصري خاصة الطبقات الكادحة.

وقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، إن ثورة 1919 شهدت مشاركة جميع أطياف الشعب المصري للمطالبة بتحقيق الاستقلال التام من المستعمر البريطاني والإفراج عن سعد باشا ورفاقه، حيث هب الشعب عن بكرة أبيه وخرج الشباب والشيوخ وانطلقت المرأة بدورها الإيجابي وخرجت في المظاهرات في 9 مارس، وخطب الشيوخ في الكنائس وصعد القساوسة على المنابر في المساجد، وكان هتاف "الهلال مع الصليب".

وأكد سكرتير عام حزب الوفد، أن الاحتفال بذكرى ثورة 19 ليس قاصراً على الوفدين فحسب ولكن لكل المصريين، لتبقى هذه الذكرى عزيزة على الجميع، يحتفل به الشعب المصري بجميع فئاته ليبقى التاريخ خالدًا في قلوب وأذهان المصريين.

وأضاف "بدراوي"، أن ثورة 1919 شارك فيها الشاب والمرأة التي خرجت لأول مرة مدافعة عن استقلال الوطن، وكانت تقف إلى جوار الرجل كتفًا في كتف وتتصدى لرصاص الاحتلال، مما يؤكد على عظمة المرأة المصرية، لافتاً إلى أن الثورة شهدت تعانق الهلال مع الصليب لترسخ مبدأ الوحدة الوطنية في مصر ومنها إلى العالم.

وأشار "بدراوي"، إلى أن الوفد سيظل ضمير الأمة ونبضها، فهو الذي خرج من رحم الثورة واهتم بالوطن والمواطن على مدار أكثر من 102 عام، فخلد حروف اسمه في وجدان الشعب المصري.