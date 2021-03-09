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وزير : احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والزيت 4.8 شهر

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وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والزيت 4.8 شهر وزير : احتياطي القمح يكفي 4 أشهر والزيت 4.8 شهر

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد سامي:​

قال الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية كاف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر على الأقل.

وأشار المصيلحي - في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يصل إلى 4 أشهر حتى يوم 29 يونيو 2021، مشيرا إلى أن الموسم الحالي سوف يصل منه للصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن أيضا، ليرتفع الاحتياطي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من الزيت يكفي حتى 25 يونيو 2021، بواقع يصل إلى 4.8 شهر، والمخزون الاستراتيجى من السكر يصل الى 3.9 شهراً، وهو إستراتيجي يكفي حتي يونيو القادم، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من تلك السلعة سوف يزيد خاصة وأن توريد البنجر والسكر قائم.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجى من الأرز يكفي حتي شهر ديسمبر من العام الحالي، باستراتيجي يصل إلى 9.2 شهر.

وأكد وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي حتى أغسطس من العام الحالي بواقع يصل الي 5.7 أشهر، واللحوم السودانية 24.4 شهرأ وهو رصيد يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل الي 11.4 شهر.

وأوضح المصيلحي، أن منهجية الوزارة منذ تفشي ازمة كرونا اعتمدت علي توفير مقدار كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية برصيد يتفاوت مابين 4 الي 6 أشهر على الأقل في ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة أي طوارئ قد تحدث، او زيادة في معدلات الاستهلاك كما يحدث في شهر رمضان المبارك.

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