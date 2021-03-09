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الصين وروسيا توقعان اتفاقا لبناء محطة للبحث العلمي على سطح القمر

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الصين وروسيا توقعان اتفاقا لبناء محطة للبحث العلمي على سطح القمر الصين وروسيا توقعان اتفاقا لبناء محطة للبحث العلمي على سطح القمر

مصراوي Masrawy

06:41 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الصين - (أ ش أ)

وقعت الصين وروسيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك لمحطة دولية للبحث العلمي على سطح القمر.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية –في بيان اليوم- أن سلطات الفضاء الصينية والروسية ستعززان، بموجب المذكرة، التعاون بينهما من خلال المشروع المشترك، وستفتح المحطة أمام جميع الدول المهتمة والشركاء الدوليين، وتعزز تبادلات البحث العلمي؛ لدعم الاكتشاف السلمي واستخدام البشرية للفضاء.

وأضافت الإدارة أن الصين ستجري مع تعاونا وثيقا في تخطيط وتصميم وعرض وتطوير وتطبيق وتشغيل المشروع، بما في ذلك ترويج المشروع لمجتمع الفضاء الدولي.

وتابعت الإدارة أن المحطة ستركز على أنشطة البحث العلمي متعددة التخصصات على سطح القمر أو في المدار القمري، ومن بينها استكشاف واستخدام القمر، وإقامة محطة مراقبة على القمر، وتجارب علمية رئيسية وتكنولوجيا التحقق.

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