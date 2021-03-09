رئيس النواب الليبي يدعو الدبيبة لتقديم تشكيلة حكومته مكتملة غدًا

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ليبيا - (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء، إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، داعيًا دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ"إرادته الحرة".