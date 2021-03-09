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رئيس النواب الليبي يدعو الدبيبة لتقديم تشكيلة حكومته مكتملة غدًا

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رئيس النواب الليبي يدعو الدبيبة لتقديم تشكيلة حكومته مكتملة غدًا رئيس النواب الليبي يدعو الدبيبة لتقديم تشكيلة حكومته مكتملة غدًا

مصراوي Masrawy

06:40 م الثلاثاء 09 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء، إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة، داعيًا دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ"إرادته الحرة".

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