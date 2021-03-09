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مصراوي Masrawy

ليبيا - (أ ش أ)

ندد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بـ"حملة شرسة تهدف إلى تدمير البلاد"، معلنا عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على مجلس النواب بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية.

ودعا رئيس الحكومة الليبية، أمام برلمان بلاده وفقا لما أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية، النواب إلى منح حكومته الثقة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن التعديلات طالت منصب نائب رئيس الوزراء الليبي بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بوسدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية الليبية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشئون المرأة، واستبدال وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

وانتقد الدبيبة قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسئوليها، مشيرًا إلى إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.