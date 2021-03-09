أخبار عاجلة

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج -
8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الليبية يندد بـ"حملة شرسة" تهدف لتدمير البلاد

Print
رئيس الحكومة الليبية يندد بـ"حملة شرسة" تهدف لتدمير البلاد رئيس الليبية يندد بـ"حملة شرسة" تهدف لتدمير البلاد

مصراوي Masrawy

06:32 م الثلاثاء 09 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

ندد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بـ"حملة شرسة تهدف إلى تدمير البلاد"، معلنا عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على مجلس النواب بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية.

ودعا رئيس الليبية، أمام برلمان بلاده وفقا لما أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية، النواب إلى منح حكومته الثقة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن التعديلات طالت منصب نائب رئيس الوزراء الليبي بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بوسدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية الليبية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشئون المرأة، واستبدال وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

وانتقد الدبيبة قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسئوليها، مشيرًا إلى إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

شبكة عيون الإخبارية