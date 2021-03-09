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"الإسلامية" تنظيم ندوتين للتأكيد على بيان كبار العلماء للتحذير من الإخوان

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"الإسلامية" تنظيم ندوتين للتأكيد على بيان كبار العلماء للتحذير من الإخوان "الإسلامية" تنظيم ندوتين للتأكيد على بيان كبار العلماء للتحذير من الإخوان
تقام اليوم عبر منصتي جامعة جازان والملك عبدالعزيز بجدة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد اليوم الثلاثاء ندوتين علميتين عبر البث المباشر بجامعتي جازان والملك عبدالعزيز بجدة ضمن سلسلة الندوات العلمية لفعاليات المبادرة الدعوية للتأكيد على بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين التي تواصل تنظيمها بالتعاون مع وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، بمشاركة مختصين وأكاديميين من الجهات المشاركة بالمبادرة.

وفي التفاصيل، أقيمت الندوة الأولى عبر منصة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية".

وقد إدار الندوة مشرف وحدة الوعي الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز مسعود بن محمد القحطاني وشارك فيها كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل الباحث بالقضايا الوطنية والأمن الفكري ومستشار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر.

فيما تقام الندوة الثانية بجامعة جازان في تمام الساعة التاسعة مساءً الليلة عبر منصتها الرقمية بتطبيق زوم بعنوان: "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، ويدير الندوة الدكتور محمد بن أحمد خضي المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان.

ويشارك فيها كل من المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عامر بن بنوان العنزي والباحث في القضايا الوطنية والأمن الفكري في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل ومستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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