"تشريعية النواب" توافق على 4 اتفاقيات لدعم مشروعات تنموية وتعليمية

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مصراوي Masrawy

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على طريقة إقرار 4 اتفاقيات دولية، من حيث مطابقتها للدستور والقانون لتمويل مشروعات تنموية وتعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة والنواب.

وشملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الموقعة في الكويت.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر2020، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.