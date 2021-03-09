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رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان

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رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان

مصراوي Masrawy

06:18 م الثلاثاء 09 مارس 2021

العراق - (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومته إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان في التنمية، وزيارة المحافظات ميدانيًا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" إن البابا فرنسيس طمأن العالم بأن العراق يحظى بأهمية"، مشيراً إلى أن "العراقيين أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام".

وأضاف أن "الكاظمي دعا الوزراء إلى استثمار زيارة البابا في التنمية"، معتبرًا أن زيارة البابا يمكن أن تتحول إلى مشروع تنمية في كل القطاعات".

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