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روسيا - (أ ش أ)

ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن مخاوف الولايات المتحدة من قدرات روسيا الفضائية وزيادة نشاطها في الفضاء، "لا أساس لها" ، مشيرة إلى أن روسيا دولة مسالمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدعم التعاون، وتثمن التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء".

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ولا يكون ضحية لهستيريا الخوف من روسيا.

وفي وقت سابق، قال قائد قوة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، إن قدرات روسيا والصين في الفضاء الخارجي تثير القلق.