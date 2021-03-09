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رئيس الليبية: لن استبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح

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رئيس الحكومة الليبية: لن استبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح رئيس الليبية: لن استبعد مزدوجي الجنسية إلا بتشريع واضح

مصراوي Masrawy

06:03 م الثلاثاء 09 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبه، اليوم الثلاثاء، أنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب.

وأوضح الدبيبه خلال رده على تساؤلات النواب المجتمعين في مدينة سرت لبحث منح الثقة للحكومة، وفقا لما أوردته بوابة " إفريقيا" الليبية، أنه بمجرد استلام لعملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه سيجري توفير لقاح كورونا بأي ثمن في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن حماية الحدود واجب وطني، مضيفًا أنه يتوفر مشاريع اقتصادية للشباب في كامل ليبيا.

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